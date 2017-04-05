Навигация на Неве откроется в этом году 14 апреля

К началу мая будет установлено 16 городских причалов — на один больше, чем год назад.

Установлен срок открытия навигации в 2017 году на Волго-Балтийском водном пути: судоходство начнётся 14 апреля. Об этом сообщил в среду начальник службы регулирования движения судов ФБУ "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" Аркадий Биргер.

Навигация на Неве и других реках Петербурга откроется 14 апреля Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По его словам, к этому времени "Волго-Балт" должен обеспечить навигационную обстановку, то есть выставку буёв, — судоходство может начаться только после этого с учётом новых требований по безопасности. Также Биргер сообщил о том, что навигация по Малой Неве откроется только 15 мая, пока там нет сквозного судоходства. Это связано с ремонтом Тучкова моста и стройкой на острове Серный. После начала навигации работы на мосту будут прерываться на три часа утром и вечером для прохода судов.

По словам Аркадия Биргера, в этом году грузовые суда ходить днём по Неве не будут, поскольку изменилось место выгрузки. Общее количество грузовых судов ожидается на 11% больше, чем в прошлом году. Первая разводка мостов для навигации состоится в ночь с 14 на 15 апреля. Несколько изменится время разводки Дворцового и Троицкого мостов.

По словам директора Агентства внешнего транспорта Александры Бахмутской, навигация на всех остальных водных путях Петербурга откроется также 14 апреля. Заявки на судоходство подало 16 компаний на 64 маршрута. К 1 мая будет установлено 16 городских причалов — на один больше, чем год назад. Водного такси в этом году в Петербурге не будет, поскольку не было выделено субсидий на это.