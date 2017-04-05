Крупные пробки на дорогах Петербурга сохраняются третий день подряд

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Крупные пробки на дорогах Петербурга сохраняются третий день подряд

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Загруженность дорог в Санкт-Петербурге с начала недели превышает норму на несколько баллов, сообщила Лайфу региональный представитель компании "Яндекс" Александра Репьёва.

Пробки на дорогах Петербурга сохраняются третий день подряд

По данным навигационного сервиса, коллапс на улицах Северной столицы начался днём 3 апреля, сразу после теракта в метро. Пробки закончились только к 22:00, хотя обычно вечерний час пик подходит к концу на два часа раньше.

Во вторник утром были крупные заторы в 9 баллов, что на 3–4 балла выше обычного. Аналитики пришли к выводу, что часть людей в городе предпочла доехать на такси, личном или наземном общественном транспорте.

Сегодня максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга составила семь баллов, что на два балла меньше, чем во вторник, и на один балл больше, чем обычно. Самая сложная обстановка на Витебском проспекте, Московском шоссе и Московском проспекте в направлении центра.

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