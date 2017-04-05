Крупные пробки на дорогах Петербурга сохраняются третий день подряд

Загруженность дорог в Санкт-Петербурге с начала недели превышает норму на несколько баллов, сообщила Лайфу региональный представитель компании "Яндекс" Александра Репьёва.

Пробки на дорогах Петербурга сохраняются третий день подряд Фото: © L!FE

По данным навигационного сервиса, коллапс на улицах Северной столицы начался днём 3 апреля, сразу после теракта в метро. Пробки закончились только к 22:00, хотя обычно вечерний час пик подходит к концу на два часа раньше.

Во вторник утром были крупные заторы в 9 баллов, что на 3–4 балла выше обычного. Аналитики пришли к выводу, что часть людей в городе предпочла доехать на такси, личном или наземном общественном транспорте.

Сегодня максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга составила семь баллов, что на два балла меньше, чем во вторник, и на один балл больше, чем обычно. Самая сложная обстановка на Витебском проспекте, Московском шоссе и Московском проспекте в направлении центра.