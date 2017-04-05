В Петербурге после ДТП с автобусом и трамваем госпитализировали девушку

В среду около 11 часов утра на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе произошло столкновение автобуса и трамвая. Видео с места аварии прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как стало известно Лайфу, медики скорой помощи экстренно госпитализировали девушку 2001 года рождения — с травмой головы её доставили в детскую городскую больницу имени Филатова.

Всего в салонах автобуса и трамвая находилось более двух десятков человек, однако остальные пассажиры покинули место ДТП почти сразу после аварии.