В Петербурге после ДТП с автобусом и трамваем госпитализировали девушку

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В Петербурге после ДТП с автобусом и трамваем госпитализировали девушку

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Фото: © vk.com/spb_today

В среду около 11 часов утра на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе произошло столкновение автобуса и трамвая. Видео с места аварии прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как стало известно Лайфу, медики скорой помощи экстренно госпитализировали девушку 2001 года рождения — с травмой головы её доставили в детскую городскую больницу имени Филатова.

Всего в салонах автобуса и трамвая находилось более двух десятков человек, однако остальные пассажиры покинули место ДТП почти сразу после аварии.

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