В Петербурге следователи допрашивают родителей Акбаржона Джалилова

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В Петербурге следователи допрашивают родителей Акбаржона Джалилова

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Акбаржон Джалилов. Фото: Соцсети 

Прибывших в Петербург утром в среду родителей предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова допрашивают следователи СК РФ. Кроме показаний у родственников возьмут материалы для генетической экспертизы.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, Акбаржон Джалилов занимался непосредственной подготовкой преступления и лично закупал детали для изготовления самодельного взрывного устройства. Именно его тело, согласно оперативным сведениям, было найдено на месте взрыва в подземке.

По последней информации, в результате произошедшего 3 апреля теракта 14 человек погибли и свыше 60 получили ранения.

За хроникой событий следите в текстовой трансляции.

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