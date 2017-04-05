Петербургский парламент переизбрал Шишлова на должность омбудсмена

Александр Шишлов сохранил за собой должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Во втором туре голосования в городском Законодательном собрании депутаты предпочли его кандидатуру адвокату Алексею Пономарёву.

Александра Шишлова переизбрали на должность омбудсмена Петербурга Фото: gov.spb.ru

Всего было выдвинуто шестеро кандидатов. Самым известным из конкурентов Шишлова был знаток Алексей Блинов, известный по выступлениям в телепередаче "Что? Где? Когда?". Ещё один участник голосования Юрий Савин запомнился словами о грядущей победе коммунизма на других планетах.

Отметим, что Александр Шишлов занимает должность петербургского омбудсмена с апреля 2012 года.