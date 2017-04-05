Петербургский парламент переизбрал Шишлова на должность омбудсмена

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Петербургский парламент переизбрал Шишлова на должность омбудсмена

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Фото: gov.spb.ru

Александр Шишлов сохранил за собой должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Во втором туре голосования в городском Законодательном собрании депутаты предпочли его кандидатуру адвокату Алексею Пономарёву.

Александра Шишлова переизбрали на должность омбудсмена Петербурга

Всего было выдвинуто шестеро кандидатов. Самым известным из конкурентов Шишлова был знаток Алексей Блинов, известный по выступлениям в телепередаче "Что? Где? Когда?". Ещё один участник голосования Юрий Савин запомнился словами о грядущей победе коммунизма на других планетах.

Отметим, что Александр Шишлов занимает должность петербургского омбудсмена с апреля 2012 года.

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