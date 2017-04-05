Станцию метро "Пионерская" закрыли для пассажиров

В среду днём станцию петербургского метро "Пионерская" закрыли на вход и выход.
Как уточнили в пресс-службе подземки, станция закрыта в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.
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