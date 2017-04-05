Родные жертв теракта над Синаем почтили память погибших при взрыве в метро

Родственники жертв авиакатастрофы Airbus 321 над Синайским полуостровом возложили цветы к стихийному мемориалу на "Технологическом институте" в память о погибших при взрыве в петербургском метро.

— Мы живём со своим горем уже полтора года. Прекрасно понимаем, как больно и горько этим людям, родителям. Пока для них это шок, поэтому хочется пожелать только сил, чтобы научиться жить с этой болью, — обратились семьи пассажиров лайнера ко всем, кого задела трагедия в подземке.

По последней информации, число пострадавших при теракте в метро достигло 73 человек. Всего погибло 14 человек. Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошёл 3 апреля. Ещё одно СВУ на станции "Площадь Восстания" обезвредили.

По версии следствия, предполагаемым террористом-смертником был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.