Сенатора Тюльпанова похоронят в пятницу в Петербурге

Комиссию по организации траурной церемонии возглавил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

В пятницу в Петербурге пройдут похороны ушедшего из жизни сенатора Вадима Тюльпанова, сообщил Лайфу источник в Законодательном собрании Петербурга. Комиссию по организации траурной церемонии возглавил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Сенатора Тюльпанова похоронят в пятницу на Новодевичьем кладбище в Петербурге Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Панихида состоится в ротонде Мариинского дворца с 10:00 до 12:00, в 13:00 пройдёт отпевание в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, после чего сенатора похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщалось ранее, Вадим Тюльпанов умер 4 апреля в Петербурге. По предварительным данным, сенатор поскользнулся в бане и ударился головой. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.