Игроки "Зенита" возложили цветы в память о погибших при взрыве в метро

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Игроки "Зенита" возложили цветы в память о погибших при взрыве в метро

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Игроки и тренеры петербургского "Зенита" почтили память погибших при взрыве в метро. Сине-бело-голубые на подземке приехали от базы в Удельном парке к стихийному мемориалу возле станции "Технологический институт".

#НасНеСломить #питерэтозенит #нашгорододнакоманда

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Футболисты оделись в толстовки с хештегом #НасНеСломить. Помощник главного тренера Мирчи Луческу и бывший капитан команды Анатолий Тимощук от имени всего клуба принёс соболезнования родным и близким жертв теракта.

Чувствую боль и разочарование. Любой террористический акт — это несчастье, горе не только для родных и близких, но и людей, которые были с ними рядом

Тренер "Зенита" и бывший игрок команды Анатолий Тимощук

Автор:
ЕК
Егор Кулаков
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