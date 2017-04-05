Игроки "Зенита" возложили цветы в память о погибших при взрыве в метро

Игроки и тренеры петербургского "Зенита" почтили память погибших при взрыве в метро. Сине-бело-голубые на подземке приехали от базы в Удельном парке к стихийному мемориалу возле станции "Технологический институт".
Футболисты оделись в толстовки с хештегом #НасНеСломить. Помощник главного тренера Мирчи Луческу и бывший капитан команды Анатолий Тимощук от имени всего клуба принёс соболезнования родным и близким жертв теракта.
Чувствую боль и разочарование. Любой террористический акт — это несчастье, горе не только для родных и близких, но и людей, которые были с ними рядом
Тренер "Зенита" и бывший игрок команды Анатолий Тимощук
Удельная прямо сейчас. pic.twitter.com/mAXIuqLFt5— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 апреля 2017 г.
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