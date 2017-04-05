Игроки "Зенита" возложили цветы в память о погибших при взрыве в метро

Игроки и тренеры петербургского "Зенита" почтили память погибших при взрыве в метро. Сине-бело-голубые на подземке приехали от базы в Удельном парке к стихийному мемориалу возле станции "Технологический институт".

#НасНеСломить #питерэтозенит #нашгорододнакоманда Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Апр 5 2017 в 4:39 PDT

Футболисты оделись в толстовки с хештегом #НасНеСломить. Помощник главного тренера Мирчи Луческу и бывший капитан команды Анатолий Тимощук от имени всего клуба принёс соболезнования родным и близким жертв теракта.