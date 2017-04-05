В Часовой башне в Выборге обнаружили схемы разведки военных времён

В Выборге в ходе реставрационных работ в перекрытиях чердака Часовой башни были обнаружены предметы времён Великой Отечественной войны, представляющие большой интерес для исследователей.
В Часовой башне в Выборге обнаружили ценные исторические артефакты
Фото: © Выборгский музей-заповедник
В Выборгский музей-заповедник были переданы разведывательная схема советских военных с указанием даты, обрывки писем советских солдат, финско-английский карманный словарь, газета "Ленинградская правда" от 13 июля 1944 года, а также газеты на финском, русском, шведском языках и некоторые иные предметы.
Отмечается, что обнаруженные в начала апреля вещи были помещены в специальные условия, предотвращающие их дальнейшее разрушение. После первоочередных работ по консервации и идентификации переданные артефакты будут доступны исследователям, а также, возможно, выставлены для экспонирования в музее.
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