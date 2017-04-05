В Часовой башне в Выборге обнаружили схемы разведки военных времён

Обнаруженные артефакты помещены в специальные условия, предотвращающие их дальнейшее разрушение.

В Выборге в ходе реставрационных работ в перекрытиях чердака Часовой башни были обнаружены предметы времён Великой Отечественной войны, представляющие большой интерес для исследователей.

В Часовой башне в Выборге обнаружили ценные исторические артефакты Фото: © Выборгский музей-заповедник

В Выборгский музей-заповедник были переданы разведывательная схема советских военных с указанием даты, обрывки писем советских солдат, финско-английский карманный словарь, газета "Ленинградская правда" от 13 июля 1944 года, а также газеты на финском, русском, шведском языках и некоторые иные предметы.

Отмечается, что обнаруженные в начала апреля вещи были помещены в специальные условия, предотвращающие их дальнейшее разрушение. После первоочередных работ по консервации и идентификации переданные артефакты будут доступны исследователям, а также, возможно, выставлены для экспонирования в музее.