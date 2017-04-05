Пассажиров просят учитывать факт проведения ремонтных работ и заранее планировать маршруты поездок.

В ближайшие выходные будет закрыт выход на Боткинскую улицу станции "Площадь Ленина", сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

В выходные будет закрыт второй выход станции метро "Площадь Ленина" Фото: © L!FE/Александр Гальперин

— На станции "Площадь Ленина" отремонтируют эскалатор. В связи с проведением работ по капитальному ремонту эскалатора изменяется режим работы второго вестибюля станции — выхода на Боткинскую улицу. 8 и 9 апреля вестибюль будет закрыт для входа и выхода, — говорится в сообщении.

Метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.