В выходные будет закрыт второй выход станции метро "Площадь Ленина"

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В выходные будет закрыт второй выход станции метро "Площадь Ленина"

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Пассажиров просят учитывать факт проведения ремонтных работ и заранее планировать маршруты поездок.

В ближайшие выходные будет закрыт выход на Боткинскую улицу станции "Площадь Ленина", сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

В выходные будет закрыт второй выход станции метро "Площадь Ленина"

— На станции "Площадь Ленина" отремонтируют эскалатор. В связи с проведением работ по капитальному ремонту эскалатора изменяется режим работы второго вестибюля станции — выхода на Боткинскую улицу. 8 и 9 апреля вестибюль будет закрыт для входа и выхода, — говорится в сообщении.

Метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капремонту эскалатора и заранее планировать маршруты поездок.

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