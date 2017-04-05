Сенатор Тюльпанов погиб, поскользнувшись на винтовой лестнице

По предварительным данным, сенатор Вадим Тюльпанов скончался в результате падения с винтовой лестницы в помещении спортивно-оздоровительного центра "Оазис" в Огородном переулке.

По предварительной информации, сенатор Вадим Тюльпанов получил смертельную травму головы в результате падения с винтовой лестницы Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели лежащего на полу мужчину. Предположительной причиной смерти была названа травма головы. По предварительным данным, сенатор скончался до прибытия бригады скорой помощи.

По словам источника в правоохранительных органах, Тюльпанов поднимался по винтовой лестнице, поскользнулся и упал.

На месте происшествия работали представители руководства УФСБ, ГСУ СКР по Петербургу, регионального главка МВД. Была изъята вся система видеонаблюдения, а не просто записи с неё.

По информации Лайфа, правоохранителями был допрошен сотрудник "Оазиса", который, вероятно, вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Однако показания свидетеля не разглашаются.

Интересно также, что, по словам источника, знакомого с ситуацией, на здании не было никакой таблички с информацией о заведении, но после несчастного случая она появилась.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", некоммерческое партнёрство "Спортивно-оздоровительный центр Оазис" было зарегистрировано в 1999 году. В качестве основного вида деятельности указан спорт.