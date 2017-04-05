Суд отклонил жалобу Европейского университета на выселение

В среду, 5 апреля, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без удовлетворения жалобу Европейского университета на выселение. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ответчиком по иску выступал Комитет имущественных отношений.

— Иск ЕУСПб удовлетворён не был. Решение суда может быть обжаловано в 13-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня публикации решения суда, — сообщили в вузе.

Напомним, что 27 декабря 2016 года Комитет имущественных отношений вручил университету уведомление о расторжении договора аренды особняка Кушелёва-Безбородко на Гагаринской улице Петербурга.

— Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок, — сообщали ранее в вузе.