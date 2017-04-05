В Петербурге задержан седьмой подозреваемый в терроризме выходец из Средней Азии

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В Петербурге задержан седьмой подозреваемый в терроризме выходец из Средней Азии

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Фото: © РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Петербурге 5 апреля был задержан ещё один выходец из Средней Азии, подозреваемый в содействии террористической деятельности. 

Как сообщалось ранее, в Петербурге были задержаны шестеро выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

По данным следствия, в городе с 2015 года велась вербовка преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

Следователи проводят обыски в местах проживания подозреваемых. У них найдена в том числе исламистская экстремистская литература. Проверяются связи задержанных, но пока нет данных о том, что они могли быть знакомы с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.По данным СК, его исполнителем был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

 * Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.

 

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