В Петербурге задержан седьмой подозреваемый в терроризме выходец из Средней Азии

В Петербурге 5 апреля был задержан ещё один выходец из Средней Азии, подозреваемый в содействии террористической деятельности.

Как сообщалось ранее, в Петербурге были задержаны шестеро выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

По данным следствия, в городе с 2015 года велась вербовка преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.