Петербуржец записал песню в память о жертвах теракта в метро

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Петербуржец записал песню в память о жертвах теракта в метро

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Петербургский музыкант Руслан Райз, пострадавший при взрыве в метро, записал песню в память о жертвах теракта.

— Я ехал в этом поезде в конце вагона, когда произошла вспышка. Меня отбросило, я ничего не понял. Меня вытащили, отвезли в больницу. Я приехал домой и только тогда осознал, что произошло. Я сидел весь день дома, потом позвонили родственники друга моего хорошего — он тоже ехал в вагоне и умер в больнице. <…> Я ещё одну песню хочу написать, именно про него, но нигде не буду размещать, отдам родственникам, — рассказал Руслан.

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