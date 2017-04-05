Движение в центре Петербурга ограничат из-за акции памяти жертв теракта в метро

В четверг в Петербурге в связи с проведением акции памяти жертв теракта в метро вводятся ограничения движения транспортных средств, сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В четверг движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за акции памяти жертв теракта в метро Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

— 6 апреля в связи с проведением акции памяти жертв теракта в петербургском метро движение транспортных средств на участке Загородного проспекта от Московского проспекта до Рузовской улицы будет прекращено с 16:00 до 20:00. С 0:00 до 20:00 на Введенском канале и Бронницкой улице от дома 5 до Загородного проспекта будет запрещена остановка и ограничено движение транспортных средств. Движение транспорта по Московскому проспекту будет осуществляться без ограничений, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко призвал жителей города прийти 6 апреля к станции метро "Технологический институт" на акцию памяти жертв теракта. По словам градоначальника, общий сбор возле станции начнётся в 18:00.