Вандалы разгромили и сожгли могилы на старообрядческом кладбище в Петербурге

В Московском районе Петербурга вандалы разгромили семь могил на Громовском старообрядческом кладбище, которое находится на Митрофаньевском шоссе.
Вандалы разгромили и сожгли могилы на Громовском старообрядческом кладбище в Петербурге
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Как стало известно Лайфу, заявка в полицию от очевидцев поступила 5 апреля около 18:30. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили семь разгромленных могил, сожжённые венки и кресты, опрокинутые надгробные плиты на пяти захоронениях.
На данный момент полицейские пытаются установить причастных к акту вандализма.
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