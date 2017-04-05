Вандалы разгромили и сожгли могилы на старообрядческом кладбище в Петербурге

В Московском районе Петербурга вандалы разгромили семь могил на Громовском старообрядческом кладбище, которое находится на Митрофаньевском шоссе.

Вандалы разгромили и сожгли могилы на Громовском старообрядческом кладбище в Петербурге ©L!FE

Как стало известно Лайфу, заявка в полицию от очевидцев поступила 5 апреля около 18:30. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили семь разгромленных могил, сожжённые венки и кресты, опрокинутые надгробные плиты на пяти захоронениях.

На данный момент полицейские пытаются установить причастных к акту вандализма.