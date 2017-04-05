На Марсовом поле прошла акция памяти жертв теракта в метро

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На Марсовом поле прошла акция памяти жертв теракта в метро

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Вечером 5 апреля около ста человек на Марсовом поле приняли участие в акции памяти жертв теракта в метро 3 апреля. Участники со свечами в руках выстроились в цифру 14:40. Именно в это время два дня назад прогремел взрыв в вагоне метро. Затем люди опустили свечи на землю и взялись за руки.

Напомним, по последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек, пострадало 73. Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро был совершён 3 апреля. Ещё один взрыв — на станции "Площадь Восстания" — был предотвращён.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов (1995 года рождения).

 

Автор:
АФ
Анна Фёдорова
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