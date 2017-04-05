К Посольству РФ в Берлине несут цветы в память о жертвах теракта в Петербурге

К Посольству России в Берлине несут цветы в память о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля. Видео с места прислал в редакцию гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в петербургской подземке.

Напомним, по последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек, пострадало 73. Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро был совершён 3 апреля. Ещё один взрыв — на станции "Площадь Восстания" — был предотвращён.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов (1995 года рождения).