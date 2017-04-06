Любители онлайн-шопинга убежали из пункта выдачи, не оплатив кроссовки (видео)

В Санкт-Петербурге двое молодых людей, заказавших спортивные кроссовки в онлайн-магазине, решили обзавестись обновкой, не потратив ни копейки. Инцидент произошёл 4 апреля в одном из пунктов выдачи покупок в Невском районе. Молодые люди попросили примерить товар. В течение пяти минут один из молодых людей показательно примерял кроссовки. Он попрыгал, всячески демонстрируя заинтересованность в покупке. Однако, когда один из сотрудников отвлёкся, молодые люди рванули из помещения, оставив ни с чем сотрудников торговой точки.

Видеозапись происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, присланные гражданским журналистом через приложение Lifecorr (можно скачать для iOS и Android).

По данным источника в правоохранительных органах, ущерб составил порядка четырёх тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится поиск преступников, изучаются камеры видеонаблюдения.