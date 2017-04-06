Жильцов дома на Товарищеском проспекте эвакуировали

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Жильцов дома на Товарищеском проспекте эвакуировали

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Фото: © vk.com/spb_today

Жильцов дома 22/1 на Товарищеском проспекте в четверг утром разбудили полицейские. Они стучали в двери и сообщали о срочной эвакуации. При этом причины органы правопорядка не объяснили.

— Пришли полицейские и сказали, что в данном подъезде происходит эвакуация. Я сразу же разбудил всех дома, мы собрались и вышли. На вопросы о причине ответили: "Скажем позже". Около дома стоит ФСБ и несколько полицейских машин, — сообщил Лайфу один из жителей дома.

Он также рассказал, что слышал как рано утром кто-то взламывал дверь квартиры на 8 этаже.

Как слышно на видео, которое житель дома опубликовал в соцсети, полицейские стучались в двери и просили людей срочно покинуть свои квартиры.

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