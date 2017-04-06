Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за взрывоопасного предмета

Жильцов дома 22/1 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге в четверг, 6 апреля, утром эвакуировали из-за взрывоопасного предмета в одной из квартир. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, оперативники с 5:00 работают на месте.

— Обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. В настоящее время жители близлежащих квартир эвакуированы, во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся первоочередные мероприятия по установлению природы обнаруженного предмета и его нейтрализации, — пояснили в ФСБ.

На месте происшествия работают также бригады МЧС и эвакуаторы. По информации городской газовой службы, в доме было отключено газоснабжение по требованию полиции.

Как сообщила жительница дома Екатерина Суворова, по предварительным данным, в полицию поступило сообщение о том, что в доме что-то заложено.

Ранее в городском сообществе "ВКонтакте" жильцы дома сообщили об эвакуации. Как рассказал Лайфу житель дома Александр Берг, около 5:00 взламывали одну из квартир 10-го подъезда на 8-м этаже. Эвакуируют жильцов 9-го и 10-го подъездов.

— Пришли полицейские и сказали, что в данном подъезде происходит эвакуация. Я сразу же разбудил всех дома, мы собрались и вышли. На вопросы о причине ответили: "Скажем позже". Около дома стоит ФСБ и несколько полицейских машин, — сообщил он.