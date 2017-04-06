Полиция задержала предполагаемого поджигателя 9 домов в Ленобласти

Читайте также

Полиция задержала предполагаемого поджигателя 9 домов в Ленобласти

4152

В Волосовском районе задержали мужчину, из-за которого загорелось девять дачных домов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала предполагаемого поджигателя 9 домов в Ленобласти

По версии полиции, 56-летний пьяный злоумышленник поджёг свой дом, после чего огонь перекинулся на соседние здания и хозпостройки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!