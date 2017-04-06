Восьмой подозреваемый в содействии террористам задержан в Петербурге

Восьмого подозреваемого в содействии террористической деятельности задержали накануне вечером в Санкт-Петербурге, сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Октябрьский районный суд сегодня изберёт меру пресечения в отношении задержанных.

Как сообщалось ранее, в Петербурге были задержаны семеро выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

По данным следствия, с ноября 2015 года велась вербовка преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

Следователи провели обыски в местах проживания подозреваемых. У них найдена в том числе исламистская экстремистская литература. Проверяются связи задержанных, но пока нет данных о том, что они могли быть знакомы с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", был предотвращён. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 61 пострадал.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.