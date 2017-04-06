Эвакуированным из дома в Петербурге жителям разрешили вернуться в квартиры

Жильцам дома 22/1 на Товарищеском проспекте разрешили вернуться в квартиры, передаёт корреспондент Лайфа с места происшествия.

Как сообщил глава Невского района Константин Серов, семь этажей дома проверены, никакой опасности для жильцов нет. На восьмом и девятом этажах продолжаются следственные действия, сразу после их окончания жильцов пустят обратно.

Около 8:00 жителей двух подъездов дома эвакуировали полицейские. По информации УФСБ, в одной из квартир дома было найдено взрывное устройство. По предварительным данным, были задержаны несколько человек.

Оперативники также перекрыли для въезда машин двор, осмотрели автомобили и эвакуировали один из них.

Все жильцов разместили в ближайшем детском саду, где предоставили питание.