Остановку на улице Савушкина оцепили из-за подозрительного предмета

Как стало известно Лайфу, на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга оцепили остановку возле гипермаркета "Лента".

Правоохранительные органы проверяют информацию о бесхозном предмете. На место происшествия выехали кинологи. Видео с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По предварительной версии, очевидцы сообщили в полицию, что у дома 112 по улице Савушкина находится взрывное устройство.