Остановку на улице Савушкина оцепили из-за подозрительного предмета

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Остановку на улице Савушкина оцепили из-за подозрительного предмета

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Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Как стало известно Лайфу, на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга оцепили остановку возле гипермаркета "Лента".

Правоохранительные органы проверяют информацию о бесхозном предмете. На место происшествия выехали кинологи. Видео с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По предварительной версии, очевидцы сообщили в полицию, что у дома 112 по улице Савушкина находится взрывное устройство.

<p>Фото: © vk.com / <a href="https://vk.com/wall-68471405_6352042?z=photo-68471405_456325497%2Fwall-68471405_6352042" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a> (Илья Николаевич)</p>

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