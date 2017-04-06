По последней информации вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в тяжёлом состоянии после теракта в метро остаются восемь человек, в крайне тяжёлом — трое пациентов.

Ещё один пострадавший переведён на амбулаторное лечение, общее количество таких пациентов составляет 26 человек. Во всех больницах оказывается психологическая помощь, её получило всего 76 человек, в том числе родственники пострадавших.

В тяжёлом состоянии остаются восемь пострадавших при теракте в Петербурге Фото: © РИА Новости/Александр Тарасенков

Напомним, совершённый 3 апреля теракт унёс жизни 14 человек. По версии следствия, взрыв в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" устроил террорист-смертник.

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