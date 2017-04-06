Папа Бузовой обиделся, что она не позвонила ему в день теракта

Игорь Бузов обиделся на свою знаменитую дочку Ольгу после её поста в "Инстаграме" в день теракта 3 апреля.

Ольга написала: "Обзвонила всех своих родных в Питере. Только что заехала в церковь, поставила свечи за упокой и за здравие тех, кто пострадал в этом бесчеловечном акте. Сердце разрывает от случившегося! Люди просто ехали по своим делам и такое... Отдельно хочу сказать некоторым людям — скорбить нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а, например, съездить в церковь или помолиться за пострадавших. И об этом не обязательно писать, вы вынуждаете это делать после огромного количества оскорблений в мой адрес... Важно то, что внутри нас... Будьте добрее".

Отец Ольги прокомментировал этот пост и написал: "Оля, всем позвонила? И маме, и папе, и бабушке? Так-то я живу в пяти минутах ходьбы от "Техноложки", если помнишь".

Через некоторое время этот комментарий отца со страницы Ольги был удалён, что вызвало негодование среди подписчиков телеведущей. Некоторые даже сохранили скриншот этого комментария.