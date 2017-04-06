Муляж гранаты на "Приморскую" решил пронести 40-летний житель Петербурга

Пассажиром с муляжом гранаты на станции метро "Приморская" оказался 40-летний житель Василеостровского района Санкт-Петербурга. По данным источника в правоохранительных органах, он был задержан при входе в вестибюль.

Мужчина прошёл так называемые рамки, но они не сработали. Однако бдительные работники метро попросили его пройти на досмотр с помощью сканирующего устройства, где и была обнаружена граната.

— Была найдена граната РГД-42 без взрывчатого вещества с современным запалом, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции на метрополитене для проведения дальнейших следственных действий и выяснения мотивов его поступка.

Станция метро "Приморская" петербургской подземки была закрыта на вход и выход больше часа.