В Петербурге установлены личности, знакомые с предполагаемым смертником

Силовики установили несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с вероятным террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе обысков в квартире, где проживали предполагаемые сообщники, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование.

В Петербурге установлены личности, контактировавшие с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым © РИА Новости/Виктория Виатрис

Напомним, 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибло 14 человек, более 70 получили травмы. По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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