Губернатор Ленобласти заявил об отказе от мусоросжигательных заводов

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Губернатор Ленобласти заявил об отказе от мусоросжигательных заводов

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на заседании Законодательного собрания региона, что власти откажутся от варварского отношения к отходам.

Губернатор Ленобласти заявил об отказе от мусоросжигательных заводов

По словам чиновника, в планах на 2017 год, объявленный Годом экологии, есть задумки по введению новейших технологий переработки мусора. Как рассказал Дрозденко, в прошлом году хорошие результаты по борьбе со свалками дали использование дронов-беспилотников и работа с населением через специальный сайт, куда можно пожаловаться на нелегальные горы мусора.

При этом губернатор подчеркнул, что правительство Ленобласти не поддерживает создание мусоросжигательных заводов, а также технологии, не предполагающие сортировку мусора. От полигонов старого типа, уверен чиновник, регион будет отказываться.

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