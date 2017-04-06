Самодельное взрывное устройство, найденное в доме в Петербурге, обезврежено

Самодельное взрывное устройство, найденное в доме № 22/1 на Товарищеском проспекте в Петербурге, обезврежено. Об этом сообщает УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

— В настоящее время указанное взрывное устройство обезврежено, угроза его подрыва полностью устранена. На месте обнаружения СВУ продолжается работа сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России, — уточнили в ведомстве.

Около 8:00 жителей двух подъездов дома эвакуировали полицейские. По информации УФСБ, в одной из квартир дома было найдено взрывное устройство. По предварительным данным, было задержано несколько человек.

Оперативники также перекрыли для въезда машин двор, осмотрели автомобили и эвакуировали один из них.

Всех жильцов разместили в ближайшем детском саду, где им предоставили питание.