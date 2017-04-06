Девять детей из эвакуированной школы в Петербурге проверяют на отравление

В Петербурге врачи заподозрили отравление у девяти учеников эвакуированной школы № 608, сообщили Лайфу в пресс-службе Кировского района.

По данным властей, всего из учебного заведения было выведено 250 детей. Медики осматривают ребят, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия. Видео с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Напомним, эвакуацию в школе провели после того, как в газовую службу поступил сигнал о постороннем запахе. На место выезжала оперативная бригада, было проведено обследование. Утечек газа не зафиксировано.