Приговор сыну актрисы Завьяловой, обвиняемому в её убийстве, вынесут 10 апреля

Пётр Завьялов, сын звезды фильма "Тени исчезают в полдень" Александры Завьяловой, на сегодняшнем заседании сказал суду своё слово. Он признался, что не убивал свою маму, и попросил вернуть дело на доследование.

— Я любил свою маму и гордился ей. К её странностям я привык с детства. Ни одного плохого слова я от неё ни разу не слышал. Мне было её очень жаль. Имея огромный творческий потенциал, она не умела им воспользоваться, — рассказал он.

Обвиняемый прокомментировал своё признание сестре, когда он сказал по телефону, что, кажется, убил маму.

— Я это сказал, не констатируя факт. В моей голове стали возникать страшные истории, связанные с алкоголем. Я себя не ассоциировал с произошедшим. Был растерян полностью, — пояснил он. — Я помню, что спал и пошёл в туалет. И, когда открывал дверь, увидел слева мамины ноги. А потом я помню, что держу её на руках. Вспышка такая и провал. То, что я звонил, — помню только факт телефона в руке. Как приехала сестра, как открыл ей дверь, как приехала полиция, — этого я вообще не помню.

Он также попросил суд отправить дело на доследование, так как считает доказательства против него недостаточными.

— Абсолютно не изучены материалы дела. Сигареты, которые я видел на фото, — такие даже не курю. Четвертинки хлеба — такого у нас просто не было. По тем вещам, которые вещдоки, — я спал под одеялом в термоштанах. А потом мне их дал следователь. То есть я пытаюсь восстановить цепочку своих действий, не помню, чтобы переодевался. Маму в тот день я вообще не помню, — сказал обвиняемый.

Пётр не считает себя виновным в убийстве, но признался, что переживает эту ситуацию.

— Я считаю себя виновным в том, что вообще допустил ситуацию, в которой это вообще могло произойти. Я был привязан к маме. В общем-то, я уверен, что свою маму я не убивал, — заявил он.

На следующем заседании 10 апреля по делу будет вынесен приговор.

Как ранее сообщала прокуратура, по версии следствия, ночью 3 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома номер 6 по Гаврской улице на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Пётр Завьялов ударил ножом свою мать. Она скончалась на месте.