Ночью и утром в пятницу, 7 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается туман, видимость на дорогах ухудшится, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Гидрометцентр.

В конце рабочей недели Петербург окутает туманом © РИА Новости/Алексей Даничев

По прогнозам синоптиков, днём в Северной столице будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Западный и юго-западный ветер достигнет 4–9 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов, днём — +5...+7.