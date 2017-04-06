В больницу попали шесть учеников школы, эвакуированной из-за запаха газа

Шесть учеников петербургской школы № 608 госпитализированы, сообщили в комитете по образованию. В ведомстве уточнили, что состояние детей не вызывает опасений.

Как сообщалось ранее, из школы эвакуировали 250 учащихся в связи с тем, что в здании чувствовался сильный запах, предположительно, газа.

К месту инцидента выехала передвижная лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, специалисты которой возьмут замеры воздуха на предмет содержания в них вредных веществ.

Между тем пресс-секретарь комитета по образованию сообщила, что источник запаха газа находился не в школе. Детям, доставленным в больницу, врачи поставили диагноз "поражение верхних дыхательных путей газом раздражающего действия".