Задержанные на Товарищеском проспекте могут быть сообщниками смертника из метро

Как стало известно Лайфу, задержанные во время утренней операции силовиков на Товарищеском проспекте имеют непосредственное отношение к подозреваемому в совершении теракта Акбаржону Джалилову.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России отрабатываются связи и круг знакомых Джалилова.

В рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире дома 22, корпус 1, на Товарищеском проспекте, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования. Все они изъяты и направлены на исследование.