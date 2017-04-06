Облицовка с многоэтажки на Солидарности обрушилась из-за ремонтных работ

Облицовка с многоэтажки на проспекте Солидарности обрушилась из-за ремонтных работ, которые проводились в одной из квартир.

— На месте сотрудники МЧС проводят обследование. Предположительно, из-за нарушения правил проведения ремонтных работ обвалился облицовочный кирпич на уровне 13-го этажа. Никто не пострадал, — сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) прислал видео с места происшествия.

Как сообщалось ранее, жильцов многоэтажного дома на проспекте Солидарности эвакуировали после обрушения облицовки.

Перед этим местные жители услышали два громких хлопка, после чего на машину рухнула часть стены высотки. На место происшествия прибыли оперативные службы. В газовой службе уточнили, что дом не подключён к газу. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.