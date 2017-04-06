При спецоперации в Петербурге эвакуировали авто инвалида, собирающего милостыню

Автомобиль, проверенный кинологами и эвакуированный от дома 22/1 на Товарищеском проспекте во время спецоперации по задержанию возможных пособников смертника из метро, принадлежит инвалиду, живущему в соседнем доме.

Местные жители часто видят возле машины мужчину, собирающего милостыню. В социальных сетях ранее даже публиковали призывы помочь инвалиду, который якобы живёт в этом автомобиле.

Как удалось выяснить Лайфу, мужчина действительно не может работать из-за инвалидности, но в машине он не живёт. У него есть квартира в одном из соседних домов.

Напомним, утром 6 апреля во время эвакуации на Товарищеском проспекте взрывотехники тщательно осмотрели автомобиль. Не найдя ничего подозрительного, транспортное средство вывезли из двора. При этом сам инвалид при эвакуации не присутствовал. По словам мужчины, его машину не увезли на штрафстоянку, а поставили недалеко от двора.