Арестованный по подозрению в терроризме: Смертника не знаю и знать не хочу

В четверг, 6 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца одного из подозреваемых в содействии террористам. Сам Журабек Муратов категорически отрицает участие в каких-либо террористических группах.

— Меня подозревают в том, что я участвовал в террористических группировках. Но я не состою ни в каких группах, — заявил он.

Гражданин Узбекистана также отрицает своё знакомство с Акбаржоном Джалиловым, который совершил теракт в метро 3 апреля.

— Я его не знаю и знать не хочу, — сказал Муратов.

Подозреваемый не отрицал, что у него была изъята некая литература. По его словам, он не знал о том, что она является запрещённой.

— Я не знал, что она запрещённая. Если она запрещённая, почему продаётся? Вон, идите на Сенную, — говорит Муратов.

По словам подозреваемого в пособничестве террористам, он знаком только с одним из задержанных в Петербурге за те же деяния — Рустамовым.

В день теракта Муратов получал разрешение на временное проживание в России, хотя он планировал поехать в Турцию. При задержании у него в квартире был обнаружен паспорт с его фотографией на другое имя. Подозреваемый сказал, что нашёл документ и вклеил туда своё фото, чтобы поехать в Москву.

— Не понимаю, за что меня хотят арестовать. Мне надо семью кормить, детей. Тёща не сможет помогать, — сказал Муратов в суде.

Мужчина жил в Петербурге с гражданской женой, у него четверо детей, один из которых болен ДЦП. К тому же его гражданская супруга сейчас беременна.

Ранее Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца гражданина Киргизии Атабека Рустамова по подозрению в содействии террористам.

В данный момент решается вопрос об аресте остальных подозреваемых. О задержании семерых подозреваемых стало известно накануне. О задержании восьмого предполагаемого пособника террористов Следственный комитет сообщил 6 апреля.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вели вербовку преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

Все задержанные прибыли в Северную столицу около пяти лет назад и сами были завербованы сирийскими террористами, получая инструктаж при помощи онлайн-мессенджеров. При этом информация о связи задержанных с подорвавшим бомбу в метро Акбаржоном Джалиловым пока не установлена, хотя все предполагаемые сообщники, как и сам подрывник, являются гражданами Киргизии.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.