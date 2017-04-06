В Петербурге арестован 47-летний тренер, обвиняемый в растлении воспитанников

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу 47-летнего тренера, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении воспитанников. Его арестовали на два месяца, о чём сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

По данным источника в правоохранительных органах, тренера местного детского футбольного клуба обвиняют в надругательстве над двумя мальчиками, проверяется информация о других возможных эпизодах. По предварительным данным, всё произошло на сборах в Белоруссии в конце марта. Все пострадавшие мальчики младше 12 лет.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".