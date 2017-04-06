В память о жертвах теракта в Петербурге выпустили в небо 13 голубей и шары

Петербуржцы вышли на акцию памяти жертв теракта в метро. Её инициировали городские власти — губернатор Георгий Полтавченко накануне обратился к горожанам с просьбой прийти и вспомнить о погибших в подземке 3 апреля.

У станции "Технологический институт" собралось около 30 тысяч жителей и гостей города. Среди них официальные лица и представители всех религиозных конфессий, а также певец Александр Розенбаум.

Во время акции в небо выпустили 13 белых голубей — по числу погибших, имена которых при этом зачитали. Также в небо выпустили белые шары.

Сегодня в Петербурге идёт третий день траура по погибшим в петербургском метро. Все эти дни люди несут к стихийным мемориалам у вестибюля станции "Технологический институт" и на "Сенной площади" цветы и зажигают свечи.

По последней официальной информации, при взрыве в метро погибли 13 пассажиров метро и один террорист-смертник, число пострадавших достигло 81 человека. По версии следствия, теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля совершил киргизский террорист-смертник Акбаржон Джалилов.