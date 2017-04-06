В Петербурге спасатели эвакуировали из женской сауны посетителей и персонал

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В Петербурге спасатели эвакуировали из женской сауны посетителей и персонал

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В Петербурге на площали Конституции около половины десятого вечера в фитнес-центре на четвёртом этаже загорелась женская сауна. Видео с места событий в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— Всех вывели достаточно оперативно, было очень много дыма. Приехало много пожарных машин и одна скорая, — рассказал Лайфу очевидец. 

Пожарные ликвидировали возгорание в сауне в течение 40 минут. На время борьбы с огнём два этажа здания были обесточены. Никто не пострадал.

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