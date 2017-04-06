В Петербурге спасатели эвакуировали из женской сауны посетителей и персонал

— Всех вывели достаточно оперативно, было очень много дыма. Приехало много пожарных машин и одна скорая, — рассказал Лайфу очевидец.

Пожарные ликвидировали возгорание в сауне в течение 40 минут. На время борьбы с огнём два этажа здания были обесточены. Никто не пострадал.