Маленького ребёнка госпитализировали после падения в бассейне в Петербурге

В четверг вечером автомобилем скорой помощи в Детскую городскую больницу № 19 имени К.А. Раухфуса доставили девятимесячную девочку, получившую тяжёлые травмы в результате падения в бассейне. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребёнка госпитализировали и поместили в отделение нейрохирургии.

В больницу имени Раухфуса доставили ребёнка после падения в бассейне Фото: © L!FE/Александр Гальперин

По данным источника в правоохранительных органах, днём 6 апреля в бассейне на проспекте Обуховской Обороны девочка упала с высоты 40 сантиметров.

По данному факту проводится проверка.