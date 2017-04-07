Маленького ребёнка госпитализировали после падения в бассейне в Петербурге

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Маленького ребёнка госпитализировали после падения в бассейне в Петербурге

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В четверг вечером автомобилем скорой помощи в Детскую городскую больницу № 19 имени К.А. Раухфуса доставили девятимесячную девочку, получившую тяжёлые травмы в результате падения в бассейне. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребёнка госпитализировали и поместили в отделение нейрохирургии.

В больницу имени Раухфуса доставили ребёнка после падения в бассейне

По данным источника в правоохранительных органах, днём 6 апреля в бассейне на проспекте Обуховской Обороны девочка упала с высоты 40 сантиметров.

По данному факту проводится проверка.

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