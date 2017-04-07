В Ленобласти появится новый заповедник — "Восток Финского залива"

Читайте также

В Ленобласти появится новый заповедник — "Восток Финского залива"

1326

Администрация Ленинградской области согласовала проект распоряжения Правительства России о создании на территории региона нового заповедника "Восток Финского залива". В него войдёт группа островов восточной части залива и часть его акватории.

В Ленобласти создаётся новый заповедник — "Восток Финского залива"

— Реализуя политику бережного использования и охраны природных ресурсов, Ленинградская область последовательно увеличивает количество региональных особо охраняемых природных территорий — в настоящее время их 46, а в планах — увеличение до 150 к 2035 году, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что площадь особо охраняемых природных территорий в Ленобласти занимает почти 6% её территории.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!