Один из пострадавших при взрыве в метро остаётся в крайне тяжёлом состоянии

По данным на утро пятницы, в крайне тяжёлом состоянии остаётся один из пострадавших в результате теракта в метрополитене. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина.

В больницах остаётся 53 пострадавших при взрыве в петербургском метро Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

— Ещё один пострадавший был переведён из крайне тяжёлого состояния в тяжёлое. Таким образом, по состоянию на 7:00 в крайне тяжёлом состоянии находится один пострадавший, в тяжёлом — 5, средней тяжести — 14, удовлетворительном — 33, — отметила Митянина.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибло 14 человек, в том числе подозреваемый в совершении взрыва.

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