В Петербурге директора компании подозревают в угонах машин с помощью эвакуатора

Петербургская полиция раскрыла серию краж автомобилей в Невском районе города.

В Петербурге директор компании подозревается в серии угонов машин с помощью эвакуатора Фото: © РИА Новости/Андрей Рудаков

В воскресенье, 2 апреля, около 16:30 на Дальневосточном проспекте был остановлен эвакуатор под управлением Алексея Х., который перевозил на нём автомобиль "Деу-Нексия". В ходе проверки правоохранительные органы задержали его напарника — Андрея Г.

Мужчины рассказали, что на работу их принял директор ЗАО "ГЦ "Спецавтотехника" и под предлогом работы на администрацию Невского района дал указания Андрею составлять акты на эвакуацию автомобилей, а Алексею — перемещать на эвакуаторе машины на участок, расположенный на набережной Обводного канала. В последующем похищенные машины директор "Спецавтотехники" сдавал в пункт приёма металлолома в Московском районе. Предполагается, что деньги тратил на зарплату работникам и на себя.

В итоге полиции удалось вычислить, что начальник "Спецавтотехники" причастен к серии угонов. Как минимум ему удалось сдать в металлолом 18 машин, среди которых было несколько автомобилей марок ВАЗ, ИЖ, "Мерседес-230", "Форд-Фиеста", "БМВ-730I", "Форд-Сиера", "Деу-Нексия", ГАЗ-24 и "Фольксваген-Гольф".

Директор уже написал явку с повинной, похищенное по уголовному делу изъято, назначены товароведческие экспертизы. Сам же мужчина находится в настоящий момент под подпиской о невыезде.