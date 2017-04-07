В Музее Новороссии в Петербурге отпразднуют третью годовщину провозглашения ДНР

Петербургский Музей Новороссии сегодня, 7 апреля, отпразднует третью годовщину провозглашения ДНР. Как рассказал Лайфу руководитель музея Герман Владимиров, мероприятие запланировано в новом помещении музея на набережной реки Фонтанки.

— Соберутся соратники, ополченцы в форме придут. Сегодня будет концерт Вадима Курылёва, выставка "Электровернисаж", будет Лёня Кипарис (художник Леонид Кипарисов, нарисовавший почтовую марку с Моторолой и Гиви. — Прим. ред.), — рассказал он.

В конце января 2017 года Музей Новороссии покинул своё прежнее помещение. Из-за нескольких провокаций сотрудники музея были вынуждены искать новое место.