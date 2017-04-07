Интерес у петербуржцев к шансону — как к жанру в целом, так и к отдельным исполнителям — за последние годы заметно снизился. Это было установлено в ходе исследования, которое провёл сервис "Яндекс. Музыка".

За последние три года жители Петербурга стали слушать шансон гораздо реже Фото: © pixabay.com

Установлено, что в 2017 году, по сравнению с 2014 годом, популярность шансона в целом по России снизилась сразу в два раза — речь идёт о доле прослушиваний музыки этого жанра в общем потоке. Большая доля шансона от общего числа прослушиваний всё ещё наблюдается в Сибири и на Урале, меньше всего такую музыку слушают на Кавказе: в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Что касается крупных городов, то в Москве, Петербурге и Казани интерес к шансону заметно ниже среднего. Всё ещё активно слушают этот жанр в Красноярске, Челябинске, Омске, Перми и Екатеринбурге.

Творчество отдельных представителей шансона тоже стало интересовать россиян меньше, чем раньше. Если в 2014 году Михаил Круг попадал в тройку самых популярных исполнителей на "Яндексе. Музыка", то сейчас он иногда "выпадает" за пределы топ-30. Группа "Бутырка" упала с 50-го места на 100-е, Петлюра — с 100-го на 300-е.