Жительница Соснового Бора спасла на берегу залива месячного тюленёнка

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Жительница Соснового Бора спасла на берегу залива месячного тюленёнка

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Жительница Соснового Бора в Ленобласти спасла ещё одного тюленёнка. Она заметила вечером 4 апреля детёныша на берегу Финского залива и сообщила об этом в Фонд друзей балтийской нерпы. В результате директор фонда доставил животное поздно ночью.

Пока тюленёнок находится в карантинном блоке. Найдёнышем оказалась месячная самочка.

<p>Фото: Центр изучения и сохранения морских млекопитающих</p>

— К счастью, видимых ран и повреждений на теле мы не нашли. Однако тюлень сильно истощён и без нашей помощи не смог бы выжить, — рассказала сотрудник фонда Елена Андриевская.

Сейчас в центре находятся ещё два пациента: животное, найденное в Сосновом Бору в конце марта, и нерпёнок Крошик, которого спасли в 2016 году. Последний, кстати, практически готов к возвращению в Ладожское озеро, и зоологи планируют выпустить его в мае.

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